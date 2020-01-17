مقتل وإصابة 10 متظاهرين في اشتباكات ببغداد

أعلنت قناة السومرية نيوز العراقية، مقتل شخص وإصابة 10 في منطقة السنك وسط بغداد.جاء ذلك بعد اشتباكات حادة واستخدام قوات الأمن للرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع ضد المتظاهرين.وأعلنت القناة العرقية في وقت سابق عن وجود انفجار عبوتين ناسفتين في منطقة السنك وسط بغداد.