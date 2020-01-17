سياسي: السلطة العراقية تراهن على ملل المتظاهرين ورحيلهم من الميادين

قال الدكتور رائد العزاوي، الباحث السياسي العرقي، إن العراق يعيش حالة من السيول السياسية، وأن الطبقة المتواجدة على السلطة هي نتاج الاحتلال.وأضاف العزاوي في تصريحات عبر فضائية سكاي نيوز: "الحكومات العراقية ضعيفة منذ فترة نظرًا للسماح للتدخل الإيراني والأمريكي، وبعض دول الجوار في شئون البلاد"، مشيرا إلى أن الشارع العراقي نجح في قراءة ما بين السطور بأن الحكومات التالية، والأحزاب السياسية لا تعمل لمصالحه.ولفت إلى أن الشعب العراقي يعاني من البطالة، خاصة في الجنوب الذي توجد بها الكتل الشيعية، مختتما: "بالتأكيد السلطة الساسية تعمل على عامل الوقت وتراهن على أن الملل سوف يسيطر على المتظاهرين في الساحات".