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الجمعة 17 يناير 2020 الموافق 22 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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الظهور الأول لـ«بادجى» فى مران الأهلى
الجمعة 17/يناير/2020 - 04:35 م
اليو بادجي
تصوير: علاء أحمد
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