أردوغان يخدع العالم بأسطورة مطار إسطنبول الجديد «الفاشل»

يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خداع شعبه والعالم بمشروعاته الوهمية، وعلى رأسها مشروع مطار إسطنبول الجديد، متجاهلًا كافة التحذيرات بوجود أخطاء كبيرة في اتجاهات المطار.وقالت صحيفة "جمهوريت" إنه نقلًا عن مصادر مطلعة، فإن هيئة الطيران المدنية التركية قيدت كافة الرحلات الجديدة في مطار صبيحة كوكجن الدولي، لإجبار شركات الطيران على استخدام مطار إسطنبول الجديد.وتابعت الصحيفة أن المطار الجديد الذي يعد أحد المشروعات الضخمة في عهد أردوغان، افتتح مع الكثير من الضجة العام الماضي، لكن لا تزال هناك أسئلة حول جودة بناء المطار الجديد وموقعه.وأضاف الصحيفة أنه رغم ارتفاع أعداد المسافرين في مطار صبيحة كوكجن على الجانب الآسيوي من إسطنبول، بنسبة 20 في المائة في عام 2019، إلا أن مديرية الطيران المدني في البلاد أعلنت هذا الأسبوع أنه لن تتم الموافقة على أي طلبات جديدة لطرق إضافية للمطار، مشيرة إلى أعمال الصيانة وحركة المرور الكثيفة في المطار وراء القرار.وقالت "جمهورييت" إن مطار صبيحة كوكجن الدولي اختير "كأفضل مطار في العالم" الشهر الماضي من قبل مركز آسيا والمحيط الهادئ للطيران (CAPA)، واحدة من منظمات الطيران الرائدة في العالم. يعمل المطار بحوالي 80٪ من الطاقة ويستوعب 35 مليون مسافر سنويًا، مشيرة إلى أن مصدرا في قطاع الطيران "لا توجد مشكلة في القدرة بالمطار، والهدف هو توجيه المسافرين وشركات الطيران إلى مطار إسطنبول بدلًا من صبيحة كوكجن".واشارت الصحيفة إلى قول المصدر "إن التأخير في بناء مدرج ثان في صبيحة كوكجن يعد مؤشرا أيضا على محاولات السلطات تفضيل مطار إسطنبول، والذي بدأ البناء فيه قبل أربع سنوات، ومن المخطط الانتهاء منه بحلول نهاية عام 2020".