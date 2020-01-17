المؤشر نيكي يرتفع 0.71% في بداية التعامل بطوكيو

ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.وزاد مؤشر نيكي الي 0.71 في المئة مسجلا 24103.45 نقطة، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.49 في المئة ليصل إلى 1737.23 نقطة.وعلى صعيد آخر أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات جلسة يوم الخميس.وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 267.42 نقطة، أو 0.92%، ليصل إلى 29297.64 نقطة.وارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 98.44نقطة، أو 1.06%، ليصل إلى 9357.13 نقطة.