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رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

«فطومة».. أول عروسة صناعة مصرية تطرح فى الأسواق

الجمعة 17/يناير/2020 - 03:36 ص
فاطمة حسن مع فطومة
فاطمة حسن مع "فطومة"
مارسيل نظمي
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«جعلوني عروسة».. كانت هذه العبارة التي كتبتها الفنانة التشكيلية فاطمة حسن، على وصف دمية التي صنعتها فتيات مشروع «بهجة»، وتحمل اسم «فطومة»؛ لتكون أول عروسة بصناعة مصرية تنافس الدمى الأوروبية التي لا تشبه ملامح المصريين.

البداية كانت حين رغبت الفنانة التشكيلية فاطمة حسن في صناعة دمية صغيرة تشببها، لتعليقها في سيارتها، كنوع من «تغيير العرائس الشقراء التي لا تشبه المصريين»، فأرسلت إلى فريق «بهجة» القائم على الأختين «هناء، وشيرين صابر»، لصناعة دمى صغيرة، وبالفعل أرسلت لهما صورتها، وتمنت أن تحمل ملامح قريبة منها وأن تكون محجبة مثلها ولها شعر أسود مموج أسفل الإيشارب الذي يمكن فكه وتركيبه.

وعن هذه التجربة، تحكي فاطمة لـ«الدستور»، قائلة: «وصفت ما أريده لصاحبتا المشروع، على أمل أن تحمل الدمية قدرًا من التشابه معي، لكن لم أكن أتوقع أنها ستشبهني تمامًا، حتى أنني من فرحتي صورتها وأطلقت منشور بها على حسابي الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وكتبت: "جعلوني عروسة"».

وأضافت فاطمة: «أنهيت نشر الصورة، وتركت الإنترنت، لأفاجيء بعدها بساعات أن "البوست" انتشر بشكل فاق توقعاتي، وتفاعل معه آلاف المعجبين الذين أكدوا أن العروسة تشبهني تمامًا، وتحمل ملامحي المصرية السمراء، وهذا سر الإعجاب بها، وأصبحت العروسة فاتحة خير لي ولمشروع بهجة أيضًا».

لم تكن لدى صاحبتا مشروع «بهجة»، نية لاستكمال عملهما قبل «فطومة»؛ بسبب قلة الطلبات على العرائس، أما بعد المنشور فقد طَلب منهما 100 عروسة دفعة واحدة، حتى أعادا التفكير في استكمال العمل على «بهجة»، وإنتاج مزيد من العرائس التي تشبه أصحابها.

العروسة تتحول إلى علامة تجارية
تعمل فاطمة كفنانة تشكيلية، بجانب كونها موديل للعديد من الإعلانات المصرية؛ بسبب ملامحها السمراء، وهذا ما جعل العروسة التي تشبهها تزداد في الانتشار، حتى أن إحدى الصفحات استعانت بصورة الدمية، وصممت بها فيديو على أغنية «فطومة»، وهو ما دفعها لتسجيل الفكرة باسم فطومة في الشهر العقاري، كعروسة بعلامة تجارية مصرية تنافس باربي والعرائس الأجنبية.

وعن فكرة توثيق العلامة التجارية للعروسة، قالت فاطمة: «اسم فطومة جاء بالصدفة بعدما نشرت أحد الصفحات صورتها على فيديو بأغنية "فطومة" لفريق واما، وتساءلت الكثيرات عن الصفحة لطلب عروسة بنفس الملامح، والبعض طلبها بنفس الأزياء التي وجدوها تتشابه معهن، وهذا دفعني لتسجيل الفكرة في الشهر العقاري باسم فطومة حتى لا يستحوذ عليها أحد».

شركات تطلب «فطومة»
بعد انتشار العروسة بدأت الطلبات تزداد عليهها، حتى أن شركات عربية طلبت من مشروع «بهجة» شراء الفكرة وتنفيذها، ولازال الأمر قيد الدراسة، وأيضًا ستطرح قريبًا بالأسواق والمحلات التجارية في مصر كأول عروسة مصرية مصنوعة بخامات وشكل مصري 100% لتنافس العلامات التجارية العالمية.
«فطومة».. أول عروسة صناعة مصرية تطرح فى الأسواق
«فطومة».. أول عروسة صناعة مصرية تطرح فى الأسواق
«فطومة».. أول عروسة صناعة مصرية تطرح فى الأسواق
«فطومة».. أول عروسة صناعة مصرية تطرح فى الأسواق
«فطومة».. أول عروسة صناعة مصرية تطرح فى الأسواق
«فطومة».. أول عروسة صناعة مصرية تطرح فى الأسواق
«فطومة».. أول عروسة صناعة مصرية تطرح فى الأسواق
«فطومة».. أول عروسة صناعة مصرية تطرح فى الأسواق
«فطومة».. أول عروسة صناعة مصرية تطرح فى الأسواق
«فطومة».. أول عروسة صناعة مصرية تطرح فى الأسواق
«فطومة».. أول عروسة صناعة مصرية تطرح فى الأسواق
«فطومة».. أول عروسة صناعة مصرية تطرح فى الأسواق
«فطومة».. أول عروسة صناعة مصرية تطرح فى الأسواق
«فطومة».. أول عروسة صناعة مصرية تطرح فى الأسواق
«فطومة».. أول عروسة صناعة مصرية تطرح فى الأسواق
«فطومة».. أول عروسة صناعة مصرية تطرح فى الأسواق
«فطومة».. أول عروسة صناعة مصرية تطرح فى الأسواق
«فطومة».. أول عروسة صناعة مصرية تطرح فى الأسواق

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