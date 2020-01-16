العاهل المغربي يدعو رئيس تونس لزيارة المملكة

وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس دعوة إلى الرئيس التونسي قيس سعيد، لزيارة المملكة كما وجه قيس سعيد دعوة مماثلة للملك المغربي.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس التونسي مساء اليوم من الملك محمد السادس، تناول العلاقات التاريخية الممتازة بين البلدين.وأوضحت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان مساء اليوم، أن الملك محمد السادس وجه الدعوة لرئيس الدولة لزيارة المغرب، كما وجّه قيس سعيد أيضا الدعوة للملك محمد السادس لزيارة بلده الثاني تونس من أجل فتح مستقبل واعد وآفاق رحبة للعلاقات الثنائية بين الشعبين الشقيقين.وقدّم الرئيس التونسي، شكره وتقديره للعاهل المغربي على إيفاده رئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين خلال جلسة أداء اليمين الدستورية.