رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 16 يناير 2020 الموافق 21 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العاهل المغربي يدعو رئيس تونس لزيارة المملكة

الخميس 16/يناير/2020 - 08:59 م
الملك محمد السادس
الملك محمد السادس
محمد عمر
طباعة
وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس دعوة إلى الرئيس التونسي قيس سعيد، لزيارة المملكة كما وجه قيس سعيد دعوة مماثلة للملك المغربي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس التونسي مساء اليوم من الملك محمد السادس، تناول العلاقات التاريخية الممتازة بين البلدين.

وأوضحت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان مساء اليوم، أن الملك محمد السادس وجه الدعوة لرئيس الدولة لزيارة المغرب، كما وجّه قيس سعيد أيضا الدعوة للملك محمد السادس لزيارة بلده الثاني تونس من أجل فتح مستقبل واعد وآفاق رحبة للعلاقات الثنائية بين الشعبين الشقيقين.

وقدّم الرئيس التونسي، شكره وتقديره للعاهل المغربي على إيفاده رئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين خلال جلسة أداء اليمين الدستورية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد سليم: رسالة السيسي للملك سلمان تأكيد للعلاقات القوية بين البلدين

بوتفليقة للعاهل المغربى: يحدونا عزم راسخ على توطيد وشائج الأخوة‎

الملك سلمان يدعو الرئيس الموريتاني الجديد لزيارة السعودية

ملك المغرب يتعرض لالتهاب رئوي حاد

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

أبوشقة يكشف عن موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة

منذ حوالي 8 ساعات

8 معلومات عن النجمة القديرة ماجدة الصباحى بعد رحيلها

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة سير عضو بالنيابة العامة عكس الاتجاه فى وسط البلد

منذ حوالي 12 ساعة

انهيار أجزاء من كوبري محرم بك في الإسكندرية

الصور

image description

انطلاق فعاليات مؤتمر الأورمان للتنمية المستدامة بالأقصر

image description

القاهرة وناسها.. صور حرة

image description

مباراة الأهلي وطنطا في الدوري المصري

image description

كبار رجال الدولة فى عزاء نجل الدكتورة مايا مرسي

image description

مؤتمر إعلان تفاصيل السوبر بين الأهلي والزمالك

الأكثر قراءة

للمرة الثانية.. نقل منى فاروق للمستشفى (صورة)

مصادر تكشف أسباب غضب أردوغان لمداهمة شقة «باب اللوق»

حفتر يصل اليونان في زيارة مفاجئة

إخلاء سبيل 3 مصريين وترحيل تركيين في «قضية الأناضول»

إنفوجراف

image description

التخطيط: مصر تتصدر الوجهات العالمية الصاعدة فى 2020 (إنفوجراف)

image description

9 معلومات عن قاعدة برنيس الجو بحرية (إنفوجراف)

image description

الموعد الأخير لحجز رحلات القدس

image description

حصاد قطاع الأوقاف في 2019 (إنفوجراف)

أيام زمان

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد بنات فرقته»

أنا جميلة بوحيرد.. ماذا قالت ماجدة الصباحي عن أشهر أفلامها؟

خطايا الرجال فى حياة ماجدة الصباحى.. «موافقة أتزوج بائع فول»

أسرار «المخرجة» ماجدة الصباحى.. «تخجل من كلمة أكشن»

نجم الساعة

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد بنات فرقته»

الصحة

افتتاح المؤتمر الأول فى مصر للعلاجات النفسية والعمل الجماعي (صور)

كفيف يحول عينه لـ«كاميرا فيديو»

دراسة جديدة عن إدمان السكر

5 خطوات للتخلص من توتر الحمل

الرئيس نيوز

السيسي يودع ولي عهد أبوظبي بمطار شرم الشيخ

تطور جديد بخصوص الطبيبات المصابات في حادث المنيا

البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة

تركيا ترسل معدات عسكرية جديدة إلى ليبيا

منوعات

«كله يشخلن».. قط يحل مشاكلك بـ330 ألف دولار

كائنات حية مجهرية أدت إلى تطور البشر تُحير العلماء

أدلة جديدة على وجود حياة أخرى في المريخ

تصغير ثاني أكبر ماسة في العالم وتحويلها إلى «سويلو»

كشكول

مستند.. قواعد جديدة لاختيار قيادات الإدارات التعليمية والمدارس

تعرف على قواعد تصحيح عربي الشهادة الإعدادية بالقاهرة

''تعليم الشرقية'': الانتهاء من استعدادات امتحانات الشهادة الإعدادية

مراجعة نهائية في اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية

إسلام سياسي

تفاصيل تشكيل أردوغان «جيش المرتزقة» لزعزعة استقرار الشرق الأوسط

2 مليار و73 مليون ليرة مخصصات سرية.. عجز كلى فى الموازنة التركية

أردوغان يُعاند: سنرسل قوات إلى ليبيا

القبض على مفتى داعش فى الموصل

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
لويس عوض والعصر العثمانى
مدحت بشاى
معرض الكتاب والعدالة الثقافية
جمال طه
المبادرة الروسية التركية ومحاولة اختطاف الملف الليبى
ماجد حبته
بيان برلين ينعى الأمم المتحدة!
المزيد

الثقافة

أحمد خالد توفيق يعود للحياة: طبعة جديدة من «خواطر سخيفة»

قاسم حداد يتوّج بجائزة الملتقى: مقتطفات من دواوينه الشعرية

إيمان يوسف تبحث عن «الحب الهارب» في دار زين

منْ هو قاسم حداد الفائز بجائزة ملتقى الشعر العربي؟