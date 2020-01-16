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الخميس 16 يناير 2020 الموافق 21 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تحذير مصري يوناني إيطالي من خطورة غزو تركيا لليبيا

الخميس 16/يناير/2020 - 08:16 م
سامح شكري
سامح شكري
محمد عمر
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أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، اتصاليّن هاتفييّن بوزيريّ خارجية اليونان وإيطاليا، ركز فيهما على استعراض آخر التطورات على الساحة الليبية.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان مساء اليوم، أن اتصالات الوزير ركزت على ليبيا خاصة الإعلان الصادر عن الرئيس التركي ببدء إرسال قوات إلى ليبيا، حيث تم التأكيد خلال الاتصاليّن على خطورته وتأثيره السلبي على مؤتمر برلين والوضع داخل ليبيا، وبما يُعتبر دليلًا على النية لخرق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويُنذر بمزيد من تدويل الأزمة الليبية.

وأضاف البيان: «تم الإعراب خلال الاتصاليّن عن القلق الشديد من أن يؤدي مثل هذا الإعلان إلى إهدار الجهود المبذولة من قِبَل المجتمع الدولي والدول الحريصة على مصالح ليبيا واستقرارها، وتتضافر فيما بينها للتوصل إلى تسوية شاملة تتضمن التعامل مع كافة أوجه الأزمة الليبية».

وأكد بيان الخارجية على أنه كان هناك توافق بين الوزراء على أهمية دعم العملية السياسية في برلين ومنحها كل فرص النجاح بدلًا من المُغامرة مُجددًا بوضع الجهود الدولية في المسألة الليبية موضع الخطر.

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