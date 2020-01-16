«الشيوخ الأمريكي» يبدأ إجراءات محاكمة وعزل ترامب

بدأ مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، رسميا، إجراءات محاكمة الرئيس دونالد ترامب لعزله من منصبه.ووافق مجلس النواب، أمس، على إحالة قرار الاتهام بحق ترامب إلى مجلس الشيوخ، استعدادًا لبدء المحاكمة وعزله من منصبه.ووجه مجلس النواب إلى ترامب تهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس، وقد حظي القرار بموافقة مجلس النواب.وفي حال وافق مجلس الشيوخ على قرار مجلس النواب سيتم عز ترامب رسميا من منصبه، إلا أنه من غير المرجح حدوث ذلك لسيطرة الحزب الجمهوري على مجلس الشيوخ، خلافا لمجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي.