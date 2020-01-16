«ماس كهربائي» وراء حريق عقار وسط البلد أمس

كشفت تحقيقات نيابة الأزبكية عن أن "ماسا كهربائيا" وراء حادث حريق العقار السكنى بـ"وسط البلد"، الذي نشب أمس الأربعاء.وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة العقار، وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.. وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق بأحد العقارات السكنية بشارع شامبليون، وعلى الفور تم الدفع بـ5 سيارات إطفاء، وتمكنت القوات من إخماد الحريق، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.