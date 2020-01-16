أسرار «المخرجة» ماجدة الصباحى.. «تخجل من كلمة أكشن»

قالت الفنانة ماجدة الصباحي إنها قامت بإخراج فيلم "من أحب" وكان وقتها مغامرة من ناحيتها، وهذا الفيلم له قصة طويلة سردت كواليسها في برنامج "زووم" مع مها الشيمى، تقول: "هذا الفيلم كانت له ظروف معينة، كان المفروض يخرجه المرحوم أحمد ضياء الدين، ولم يتم الاتفاق، وقررت أنا أقوم أنا بإخراجه، لكنها كانت التجربة الأولى والأخيرة في الإخراج، فقد تأكدت أن دوري الحقيقي أمام الكاميرا وليس خلف الكاميرا".وتضيف ماجدة: "كنت بقول أكشن بشويش أوي، كنت مكسوفة أقول أكشن كده بصوت عالي، فكان الممثلون ميسمعوش كلمة أكشن بتاعتي، مما كان يجعل مساعد المخرج يقول ورايا أكشن بصوت عالي، مكنتش بعرف أسيطر على اللوكيشن، واكتشفت أن وظيفة المخرجة وظيفة صعبة ومهمة لا تناسب شخصيتي".وكشفت ماجدة في حوارها أنها غنت في عدة أفلام مثل فيلم "بائعة الجرائد" و"أرضنا الخضراء"، وعندما أنجبت ابنتها غادة أنتجت أغنية بصوتها وسجلتها على شريط، وكان اسم الأغنية "قطة ستو" وأذيعت في شرائط وأحبها الأطفال كلهم.