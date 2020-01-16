التخطيط: مصر تتصدر الوجهات العالمية الصاعدة فى 2020 (إنفوجراف)

ذكرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر لا تزال واحدة من أكثر الوجهات الجاذبة للشركات متعددة الجنسيات في مجال تصدير الخدمات التكنولوجية المعروفة بخدمات التعهيد، وذلك بفضل انخفاض التكلفة وجودة العمالة، وفقًا لمؤشرات "إيه تي كيرني" لمواقع الخدمات العالمية للعام 2019.وأضافت الوزارة، وفقًا لإنفوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن تقريرًا آخر لمؤسسة "USTOA" يشير إلى تصدر مصر قائمة الوجهات الصاعدة في عام 2020، لافتة إلى أن الأمر يؤكد العودة القوية لشعبية مصر، وتزايد الطلب عليها بين المسافرين.يشار إلى أن وزارة التخطيط، كانت قد أطلقت سلسلة إنفوجرافات لرصد أبرز شهادات وتقارير المؤسسات الدولية الأجنبية حول أداء الاقتصاد المصري، في ضوء إجراءات الإصلاح الأخيرة التي بدأتها مصر نهاية عام 2016، بتحرير سعر صرف العمل المحلية وهيكلة عدد من القطاعات الاقتصادية.