العقارات والبنوك يصعدان بسوق دبى المالية فى تعاملات اليوم

صعد المؤشر العام لسوق دبي المالية في مستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.46% رابحا 12.97 نقطة، ليصل إلى مستوى 2830.96 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعي العقارات والبنوك.وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم، 74 مليون سهم، محققة ما قيمته 147.3 مليون درهم، من خلال تنفيذ 1118 صفقة لعدد 27 سهما، وارتفع 10 أسهم، 14 سهما، واستقرت 3 أسهم.وارتفعت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع السلع بنسبة 1.06%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.97%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.36%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.22%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.15%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.90%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.41%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.16%.وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.50%، ثم سهم شركة "دي إكس بي إنترتينمنتس" بنسبة 1.12%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 9.88%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 9.42%.وأعلنت شركة مجموعة "جى إف إتش" المالية، أنها بصدد إصدار صكوك لمدة 5 سنوات، بقيمة 500 مليون دولار، وذلك يتماشى مع قرار الجمعية العمومية في ديسمبر الماضي، بإصدار صكوك تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار في إصدار واحد أو عدة إصدارات.وأضافت المجموعة، في بيان لبورصة دبي، اليوم الخميس، أن هناك احتمالية لإدراج تلك الصكوك في سوق الأوراق المالية الدولي في بورصة لندن، مشيرة إلى أنه سيتم عقد اجتماعات مع مستثمرين اعتبارا من 15 يناير 2020 في آسيا والإمارات العربية المتحدة ولندن.وأشارت إلى أنها عينت بنكي "سوسيتيه جنرال"، وبنك "ستاندرد تشارترد" للعمل كمنسقين عالميين ومديرين رئيسيين مشتركين للإصدار، مضيفة أن بنك "الإمارات دبي الوطني كابيتال"، وشركة "كامكو للاستثمار"، وبنك "المشرق"، و"شعاع كابيتال"، وبنك "وربة" ستكون أيضًا مدراء رئيسيين مشتركين.