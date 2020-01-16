قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، إن هناك استقرارا في أسعار الدواجن اليوم الخميس.وأضاف السيد، لـ"الدستور"، أن أسعار الدواجن، سجلت سعر الكيلو الأبيض بين 28 و30 جنيهًا، موضحا أن سعر كيلو الدجاج البلدى سجل 37 جنيهًا، و33 جنيهًا للساسو، و40 جنيها للرومى، و40 جنيها للبط، و32 جنيها للأوراك، و60 جنيها للبانيه.