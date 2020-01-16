تراجع أسعار النفط اليوم

تراجعت أسعار النفط، فى بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس، وذلك بعد بيانات بزيادات في مخزونات المنتجات المكررة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى اتمام الصفقة التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين، والتي وقعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الأربعاء، ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق.وانخفض سعر العقود الآجلة لخام «برنت» القياسي تسليم شهر مارس إلى 64 دولار للبرميل، كما تراجع سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر فبراير إلى 58.9 دولار للبرميل.وأعلنت «أوبك» في تقريرها الشهري تراجع إنتاجها النفطي بنحو 161 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 29.44 مليون برميل يوميًا في الشهر الماضي، كما رفعت تقديرات نمو الطلب العالمي على الخام خلال العام الحالي.