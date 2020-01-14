شكرى يناقش تطورات الأزمة الليبية مع مستشار الأمن الأمريكي

التقى وزير الخارجية سامح شكري بمستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الأمريكية واشنطن، وتباحثا سبل تعزيز العلاقات بين البلديّن بما يعكس العلاقة الثنائية المتميزة على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية، وكذلك المصالح الاستراتيجية المشتركة بين الدولتيّن لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.



وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن شكري وأوبراين تبادلا الرؤى حول مجمل قضايا المنطقة وعلى رأسها تطورات الأزمة في ليبيا، وتم التشاور حول كيفية تعزيز الجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار هناك، والتأكيد على رفض التدخلات الخارجية بما يخدم جهود المبعوث الأممى الساعية للتوصل إلى تسوية شاملة للأزمة.



وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المباحثات شملت كذلك التشاور حول سُبل التصدي لظاهرة الإرهاب، وأكد شكري ضرورة تبني مقاربة شاملة تتعامل مع الجماعات الإرهابية والجهات الراعية لها بدون استثناء.



وأضاف المتحدث أن الوزير شكري أعرب عن تقديره للدور الأمريكي المتواصل للتوصل إلى حل لمسألة المفاوضات الجارية حول سد النهضة بما يحقق مصالح الأطراف المعنية.