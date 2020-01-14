«التعليم» ترصد حالات غش إلكتروني

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه تم رصد عدد محدود من حالات الغش الإلكتروني عن طريق تواطؤ من المشرفين على اللجنة وبعض الطلاب بتمرير تليفون محمول لتصوير الشاشات وإرسالها بحثا عن إجابات.



وأضاف: «للأسف الغش المباشر أو الإلكتروني كان هو المتبع في سنوات النقل عبر سنوات ولم يشكو أحد من قبل».



وأشار خلال منشور على صفحته بـ«فيس بوك» إلى أن الامتحانات الإلكترونية نجحت في تقليص حالات الغش بالمقارنة بالسنوات السابقة.



وأوضح أن الطالب الغشاش يتحمل مسؤولية اختياره حيث يفقد نفسه الفرصة للتعود على النظام الجديد، ولن يجد فرصة للغش في امتحان الثالث الثانوي في صيف ٢٠٢١ ولا يلومن إلا نفسه.



ووجه شوقي رسالة لمن يصرخ "بعدم تكافؤ الفرص وحق أولادنا" بأنه لا يوجد منطق في هذا من الأساس لأننا في سنة نقل ولأنه لا يوجد أي حقوق ضائعة لمن اجتهد وحاول ويتعلم أما الحقوق الضائعة فعلا أو الفرص الضائعة فهي لهؤلاء الغشاشين أنفسهم وليس لمن اجتهد.



وأضاف ثقتي الكاملة أن أولادنا قادرون على التعلم لو عقدوا العزم ولو أخلص المعلمون للهدف وآمن بضرورته أولياء الأمور.