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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«استقطب السياح وتقاضى عمولتك».. فكرة جديدة للترويج للسياحة المصرية

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 11:16 م
السياح
السياح
محمود عرفات
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قال محمد جاويد الخبير المصرفي، إنه سجل العديد من الحلقات عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، للترويج لسياحة اليوم الواحد بين الشباب المصري، ومن خلالها شرح كيفية زيارة المعالم السياحية بتكلفة بسيطة.

وقدم جاويد في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، اقتراحا جديدا للترويج للسياحة المصرية، موضحا أن معظم الشباب المصري يتقن اللغات الأجنبية، وبالتالي يسهل عليه التواصل مع الأجانب والتريوج لسياحة بلده.

واستكمل أنه يمكن لكل شاب مصر، أن يتواصل في أوقاته العادية مع السياح في الخارج ويقنعهم بالحضور إلى مصر ويقدم لهم برنامجا سياحيا معينا، وفي حال نجاح الشاب في استقطاب فوج سياحي معين يتم ذلك من خلال التنسيق مع شركة سياحة مصرية حكومية، ويتقاضى عمولته عن كل فوج، وبالتالي سيكون لدينا ملايين المروجين للسياحة المصرية.

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