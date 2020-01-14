ناقد فني يوجه نصيحة لمحمد رمضان بعد «رايحين نسهر»

وجه الناقد الفني محمود فوزي، رسالة للفنان محمد رمضان بعد نجاح أغنيته الأخيرة "راحين نسهر"، والتي تخطت نسبة مشاهدتها 15 مليون و500 ألف مشاهدة.



وقال خلال لقائه في برنامج The Insider بالعربي والمذاع عبر فضائية "دبي": "ابعد عن فكرة التقليح والشتائم والجأ لشاعر محترم يكتبلك كلام محترم وملحن شاطر يعملك لحن جيد".



يذكر أن محمد رمضان، طرح قبل أيام أغنية "رايحين نسهر"، والتي تختلف عن نوعية الأغاني التي قدمها قبل ذلك مثل "الملك"، وغيرها من الأعمال التي يصف نفسه فيها بأنه رقم واحد.

