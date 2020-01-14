بومبيو: مازلنا ندرس إدراج «الإخوان» على قوائم الإرهاب

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الإدارة الأمريكية مازالت تدرس إدرج جماعة الإخوان على قوائم المنظمات الإرهابية.



وقالبومبيو، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب مازالت تدرس ما إذا كان هناك أساس قانوني لتصنيف الكيانات المرتبطة بالإخوان على أنهم إرهابيون.



وتابع أن القضية بها فوارق بسيطة للغاية، فهناك فصائل مختلفة تعمل تحت مظلة الجماعة، وتحاول الإدارة معرفة كيفية عملها، ومحاولات التغلب على الأمر.



وتأتي تصريحات بومبيو في ظل غضب سياسي داخلي كبير بين الأوساط الأمريكية لتغلغل الجماعة داخل الحياة السياسية في الولايات المتحدة، وعدم اتخاذ إدارة ترامب أي قرارات لإدراج الجماعة على قوائم الإرهاب.



وتعهد ترامب في حملته الانتخابية عام 2016 بإدراج الإخوان على قوائم الإرهاب إلا أن الإدارة لم تستطع اتخاذ هذا القرار حتى الآن، على الرغم من تورط أذرع الجماعة في الولايات المتحدة في عدد من العمليات الإرهابية حول العالم.