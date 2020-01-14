رئيس الوزراء الإيطالي يغادر القاهرة

غادر مطار القاهرة الدولي اليوم، الثلاثاء، جوزيبى كونتى، رئيس الوزراء الإيطالي، بعد زيارة لمصر استغرقت يومين التقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إنه جرت مراسم وداع رئيس الوزراء الإيطالي والوفد المرافق له من خلال استراحة رئاسة الجمهورية بالمطار، وكان في وداعه طارق الملا وزير البترول.



والتقى رئيس الوزراء الإيطالي، ظهر اليوم، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتباحثا دعم التعاون وآخر التطورات الليبية، فى إطار الوساطة التي تقوم بها روما فيما يتعلق بالتطورات المتسارعة على صعيد الأزمة الليبية.



تأتى زيارة جوزيبى كونتي لمصر بعد أيام من زيارة وزير خارجية إيطاليا، "لويجي دي مايو" للقاهرة ضمن جولة شرق أوسطية تضمنت زيارة تركيا ومصر والجزائر.