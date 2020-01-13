رئيس الوزراء يستقبل نظيره الإيطالي بمطار القاهرة (فيديو)

استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، نظيره الإيطالى، جوزيبى كونتى، فى مطار القاهرة.



ويزور رئيس الوزراء الإيطالي مصر للقاء عدد من المسئولين.

وكان رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبى كونتى قد أعرب عن قلقه الشديد إزاء التصعيد المستمر على الساحة فى ليبيا، وذلك عندما التقى القائد العام للجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر فى مقر الحكومة، بقصر "كيجى" الأسبوع الماضى.