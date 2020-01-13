«استدعاء ولى عمرو» يحقق إيراد «الزيرو»



"استدعاء ولي عمرو" يشارك في بطولته محمد عز، حورية فرغلي، صبري فواز، ندى بهجت، محمد لطفي، وتأليف محمد سمير مبروك، وهو من إخراج أحمد البدري.



وآخر أعمال الفنانة حورية فرغلي هو مسلسل "مملكة الغجر" مع الفنانة فيفي عبده، والذي عرض في شهر رمضان الماضي، ليكون التعاون الأول بين الفنانتين.

تتنافس الفنانة حورية فرغلي خلال الماراثون السينمائي الجاري، الذي يطلق عليه "موسم الكريسماس"، بفيلم "استدعاء ولي عمرو"، الذي يقوم بإخراجه أحمد البدري.وتعرض العمل لخيبة أمل شديدة خلال عرضه في دور العرض السينمائية، أمس الأحد، حيث لم يحقق أي إيراد يُذكر، وجاء في مؤخرة الترتيب بـ"صفر" جنيه، وهو ما يعجل من إزاحته من دور العرض المختلفة.