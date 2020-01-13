تعليم الجيزة يوضح سبب عدم تسليم كتب الفيزياء والكيمياء والأحياء

قال بيكساوي مصطفى، مدير إدارة العمرانية التعليمية، إن جميع الكتب الإجبارية للصف الأول الثانوي تم تسليمها عدا الكتب الاختيارية "الفيزياء والكيمياء والأحياء"، لم يتم تسليمها وذلك لعدم تسديد المصروفات الخاصة بها.



وجاء رد تعليم الجيزة بعد أن تداولت بعض المواقع الإخبارية، شكوى طلاب الصف الأول الثانوي بمدرسة اللغات التجريبية التابعة لإدارة العمرانية التعليمية بالجيزة، بعدم تسلمهم لكتب الفيزياء والأحياء والكيمياء رغم تأدية الإمتحان غدًا.



وأوضح بيكساوي في تصريحات لـ "الدستور" أن كل من التزم من الطلبة بتسديد مصروفات الكتب الإختيارية تم تسليمه للكتب، ومن قام بتسديد المصروفات الخاصة بهم في وقت متأخر، لم يتسلم وذلك لدورة عملية التسليم من أذونات ولمسئولي التوريدات ومخاطبة إدارة الكتب لعملية التوريد.



وأكد مدير إدارة العمرانية التعليمية أنه تم تغير خطة عمل الوزارة الخاصة بتوريد الكتب الإختيارية، بعد تكبدها خسائر بسبب عدم دفع مصروفات الكتب الإختيارية، وتحمل الوزارة الكتب المصروفة للمدارس التجريبية، مشيرًا إلى أن خطة عمل الوزارة قديمًا كانت تأتي بإرسال كشوفات حسب الأعداد ليتم تغييرها حسب دفع المصروفات.

