وكيل «عربية النواب» مهاجمًا أردوغان: المُطبع الأكبر مع إسرائيل

شنّ النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، هجومًا حادًا على الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، قائلًا: "بدلًا من تحرير ليبيا، لماذا لا تذهب لتحرير فلسطين، دا أنت أول من قام في المنطقة بالتطبيع ووقع معاهدات مع تل أبيب".



وقال النائب أحمد فؤاد أباظة، خلال حواره مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المُذاع على فضائية "ON E"، إن استقرار ليبيا يدعم استقرار مصر، وبمثابة أمن قومي للقاهرة.



وواصل: "كل واحد فيكي يامصر لديه إحساس داخلي، ومستعد الصبح يقوم يحارب، ومشاعر الشعب المصري كاملة وكافة طوائف الشعب جاهزة للدفاع عن الشعب الليبي، لأن استقرار وأمن ليبيا يدعم استقرار الدولة المصرية، والمعارضون والمؤيدون في خندق واحد للدفاع عن الشرعية في ليبيا ضد الهمجية والمرتزقة الذى يريدون الاستيلاء على ثرواتها".