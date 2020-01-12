محامي زوج نانسي عجرم يكشف تطورات القضية.. ويهدد هؤلاء

كشف غابي جرمانوس، محامي الطبيب فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، أن الفنانة وزوجها يلتزمان بقرارات القاضية عون، والإجراءات التي طلبتها مؤخرًا.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "MBC Trending"، مع الإعلامي صبحي عطري، والمُذاع عبر فضائية "mbc 4"، أن الإجراءات المطلوبة محددة بموجب قرار القاضية عون وتم التنفيذ، ورفض الخوض في التفاصيل لأنها إجراءات متعلقة بالتحقيق، مؤكدًا أن المطلوب نفذ لأنهم تحت سقف القانون.



كما حذر خلال اللقاء من نشر أخبار كاذبة عن الفنانة نانسي عجرم وزوجها، وهدد بمقاضاة كل من ينشرها.



وكانت القاضية اللبنانية غادة عون، قد أصدرت قرارات جديدة في واقعة مقتل شاب سوري الجنسية في فيلا الفنانة نانسي عجرم، على يد زوجها الطبيب فادي الهاشم، بناء على طلب تقدم به محامي الشاب قاسم الضيفة.



وملخص هذه القرارات:

- التوسع بالتحقيق والاستماع مجددًا لأقوال فادي الهاشم.

- تفريغ الهواتف الخلوية التابعة للقتيل والمدعي عليه والعمال في منزل المدعى عليه.

- سحب جميع الكاميرات الموجودة داخل المنزل التي توضح مكان حصول الجريمة بالتحديد.

- التحقق من موضوع إصابة نانسي عجرم زوجة المدعي عليه والاستماع إلى أقوالها بهذا الخصوص وعرضها على طبيب شرعي.

- الكشف على منزل المدعى عليه وبيان موقع الخروج منه وما إذا كان القتيل قد دخل بالفعل إلى ممر غرفة الأولاد كما يظهر بالفيديو.

- استدعاء زوجة القتيل وبيان كل ما في شأنه التحقيق مجددًا.

محامي فادي الهاشم يكشف تطورات القضية وقرار حازم من نانسي عجرم#MBCTrending#MBC4 pic.twitter.com/9qUNR5anFl — MBC Trending (@MBCTrending) January 12, 2020