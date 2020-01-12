الباز: مصر جاهزة لتلبية نداء الليبيين بالتدخل لحماية أرضهم

سلط الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، الضوء على تصريحات رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، في البرلمان المصري، حيث قال: "قد نضطر إلى دعوة القوات المسلحة المصرية للتدخل في ليبيا إذا لم يتخذ موقفًا شجاعًا لحل الأزمة".



وأوضح محمد الباز، في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن الأيام المقبلة قد تشهد دعوة واضحة من مجلس النواب الليبي للقوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية الأراضي الليبية ضد أي معتدٍ.



واستطرد "الباز"، أن مصر قادرة وجاهزة لتلبية أي نداء من الشعب الليبي لحماية بلاده، مضيفًا: "مصر لم ولن تتأخر عن أشقائها في ليبيا".