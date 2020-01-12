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جمال القليوبي: احتياطي الغاز المصري يؤمن المستقبل 20 عامًا

الأحد 12/يناير/2020 - 08:57 م
جمال القليوبي، عضو
جمال القليوبي، عضو مجلس إدارة جمعية
أحمد عبد العزيز
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قال جمال القليوبي، عضو مجلس إدارة جمعية البترول المصرية، إن احتياطي الغاز في مصر يؤمن المستقبل لمدة 20 عامًا، لافتا إلى أن مصر لديها احتياطيات تصل لحوالي 113 ترليون متر مكعب.

وأضاف جمال القليوبي، خلال برنامجه "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، والمُذاع على فضائية "المحور"، أن الاتحاد الأوروبي يعتمد على خط السيل الروسي، بالإضافة لأربع دول لإنتاج الغاز في أوروبا، تنتج 38% من استهلاك دول الاتحاد الأوروبي، كما تستورد أوروبا الغاز بنسبة 15% من قطر وايران والجزائر، لافتًا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيكون مضطرًا لاستيراد الغاز من مصر، والتي تمتلك أكبر احتياطيات في شرق المتوسط.

وأكد "القليوبي"، أن مصر تستهدف استقبال الغاز من قبرص وإسرائيل، وإسالته للاستفادة من القيمة المضافة، موضحًا أن تحويل الغاز وإسالته ثم ضخه في أنابيب النقل يمثل 3 قيمة أضعاف ضخه دون إسالة.

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