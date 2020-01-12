«الثروة السمكية» تكشف سبب اختلاف مذاق الأسماك

قال خالد السيد، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، إنه لكي يتم تحقيق رقم 1.6 مليار طن من الاستزراع السمكي، فلابد من عمل نظام جيد وآمن جدًا للاستزراع.



وأضاف خالد السيد، خلال لقائه في برنامج "حديث المساء"، مع الإعلامية ياسمين عز، والمُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن نظام التغذية في هذه المزراع يتم عن طريق الأعلاف فقط، مشيرًا إلى أنه يوجد 88 مصنعًا يعمل في مجال تصنيع أعلاف الأسماك، ومن أفضل الشركات الموجودة في العالم للتغذية بالنسبة للأسماك.



وأكد أن طعم الأسماك يختلف من المياه المالحة عن المياه العذبة، حيث إن المياه المالحة تعطي نكهة مميزة للسمك.



وتابع، أنه لا يجوز استخدام سوى الغذاء الصحي الكامل في عميلة الاستزراع ولابد من وجود إجراءات؛ للتأكد من جودة المياه الخاصة بالاستزراع ومع قلة المياه فلابد من المحافظة عليها، ولذا لابد من وجود هوايات وبدالات لتقليل تغير المياه.