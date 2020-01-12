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عالم

الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرة «مسيرة» تركية جنوب طرابلس

الأحد 12/يناير/2020 - 04:53 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلن الجيش الليبي بقيادة المشير حفتر، اليوم الأحد، عن إسقاط "مسيرة" تركية جنوب العاصمة طرابلس، وفقًا لما أعلنته قناة «العربية»، في نبأ عاجل.

وأكد الجيش الليبي أن "المسيرة" التركية كانت تطلق قذائف جنوب طرابلس رغم الهدنة المُعلنة.

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أمس السبت، وقف الأعمال القتالية في المنطقة الغربية من البلاد، التي تشمل العاصمة طرابلس، بدءًا من منتصف ليل الأحد.

وتعهد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري بأن «الرد سيكون قاسيًا على أي خرق لهذه الهدنة».

وأحكمت قوات الجيش الليبي السيطرة على مدينة سرت الساحلية (450 كلم شرق طرابلس و250 كلم على مصراتة)، التي كانت تحت نفوذ «قوة حماية وتأمين سرت» التابعة لقوات الوفاق، بعد عملية عسكرية خاطفة ومفاجئة، وضعت الجيش وجهًا لوجه مع مدينة مصراتة ذات الثقل العسكري والسياسي وحتى الاقتصادي في الغرب الليبي.

وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا، في بيان مساء السبت، إن وفد من كبار المسئولين الأمريكيين التقوا بشكل منفصل مع وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي في العاصمة الإيطالية روما 9 يناير الجاري.

وأضافت السفارة أن الأطراف الليبية أكدت الأهمية الحاسمة للتوصّل إلى حلّ سياسي دائم للأزمة من شأنه الحدّ من الأعمال العسكرية ورسم مسار نحو مستقبل أفضل لكل الليبيين.

وعبّر المسئولون الأمريكيون عن قلق الإدارة الأمريكية البالغ إزاء التدخل الأجنبي السام في النزاع وأكدوا مجددًا دعم الولايات المتحدة الكامل لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها.

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