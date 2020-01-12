«الباسيج» يحتجون أمام السفارة البريطانية

نظمت قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، تظاهرات أمام السفارة البريطانية في طهران للمطالبة بإغلاقها.



وكانت قد أكدت وزارة الخارجية البريطانية أن سفيرها في طهران قد احتجز لفترة قصيرة من قبل السلطات الإيرانية.



وقالت وكالة تسنيم الإيرانية إن المبعوث اعتقل لعدة ساعات أمام جامعة أمير كبير لتحريضه على متظاهرين مناهضين للحكومة.



كما أعلن روب ماكاير السفير البريطاني نفيه المشاركة في الاحتجاجات الايرانية، الأحد، وكتب على تويتر "يمكنني أن أؤكد أنني لم أشارك في أي تظاهرة".



وأضاف "لقد ذهبت إلى حدث قدم لي على أنه وقفة لتكريم ضحايا مأساة (طائرة الرحلة) بي إس 752" التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية التي أُسقطت قرب طهران الأربعاء بواسطة صاروخ إيراني.



كما دعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الأحد، إلى "خفض التصعيد"، وذلك بعد توقيف السفير البريطاني في طهران.