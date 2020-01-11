السبت 11 يناير 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«خسئتم وخبتم».. الديهي يوجه رسالة قاسية لإعلاميي الإخوان

السبت 11/يناير/2020 - 08:44 م
الإعلامي نشات الديهي
الإعلامي نشات الديهي
أحلام عبدالرحمن
طباعة
وجه الإعلامي نشأت الديهي، رسالة قاسية إلى إعلاميي الإخوان الذين شمتوا في إغلاق قناة ten، قبل أشهر مضت.

وقال الديهي، خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبرفضائية "ten"، بعد عودتها: "كان هناك حاقدين وفرحين بتوقفنا، ألهذا الحد نؤلمهم؟ ونوجعهم؟ ما هذه الفرحة الغامرة والعامرة، فرحة غير متصورة من أهل الشر وأهل الضلال والإفك".

وأردف: "أقول لهؤلاء خسئتم وخبتم ورجعنالكم تاني، لن يتوقف الصوت ولا الرسالة، ولو مش موجودين يوجد عشرات غيرنا، مندهش من هذه الشماتة، لكن شماتة هؤلاء بنا، تؤكد لنا أننا نسير على الطريق الصحيح".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أستاذ بالازهر: شماتة "الإرهابية" بحادث محطة مصر محرمة شرعًا

حقيقة الفيديو الذي نسبته جماعة الإخوان الإرهابية إلى عزت أبو عوف

الديهي يفجر مفاجأة عن صورة الفتاة التي تأكل من القمامة

شاهد.. الإعلامي الكويتي محمد الملا يوجه رسالة دعم للسيسي

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

يسرا: كلمة السيسي لي في احتفالية الشرطة وسام على صدري

منذ حوالي 7 ساعات

«حماية وطن».. القوات المسلحة تجرى تدريبات بالأسلحة الحديثة فى «قادر 2020»

منذ يومين

أقوال عشيقة طبيب لقى مصرعه أثناء الهرب من منزلها بالهرم

منذ حوالي 10 ساعة

أول قرار من «التعليم» على تسريب امتحانات «2 ثانوي»

الصور

image description

انهيار "الكينج" محمد منير في جنازة ابن عمه ومدير أعماله

image description

صور امتحانات طلاب الثانوية العامة

image description

أصالة تتألق فى حفل لصالح مرضى السرطان (صور)

image description

مباراة الزمالك وزيسكو بدورى أبطال إفريقيا

image description

بحضور رجال السياحة.. افتتاح المعبد اليهودي في الإسكندرية

الأكثر قراءة

الباز: ولاء الجيش لبلده سر أمان الشعب المصري

متظاهرو طهران يمزقون صورًا لقاسم سليمانى

طقس الـ72 ساعة المقبلة.. شديد البرودة ليلًا وتوقف للأمطار

يسرا: كلمة السيسي لي في احتفالية الشرطة وسام على صدري

أيام زمان

فؤاد نجم يكشف أسرار حياة عبد الحليم حافظ فى الملجأ

الوجه الآخر لـ عمر الشريف.. «غنى وقدم عروضًا استعراضية»

سر اتهام فريد الأطرش لـ عبد الوهاب بالخيانة العظمى

أسرار نجاة الصغيرة.. تقرأ «يس» قبل كل حفل ومثلت مع نزار قباني

نجم الساعة

السفارة الأمريكية فى عمان تنعى السلطان قابوس

الصحة

فوائد مشروب الأرز

أمل جديد لمرضى الأورام عن طريق حقن النحاس

فى الصين.. وفاة أول حالة بالفيروس الغامض

أمراض القلب تزيد من خطر الفشل الكلوي

الرئيس نيوز

"البيطريين" عن واقعة الاعتداء على "طبيبة سفاجا": لن نترك حقها

إسماعيل ياشا: وصول المدرعات التركية إلى مصراتة

"صن البريطانية" تنشر تقريرا كاذبا عن مصر.. تعرف على التفاصيل

تزايد الإقبال على المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بشمال سيناء

منوعات

افتتاح الدورة الخامسة للملتقى الوطني للصحافة بالمغرب

النوم فى الإجازة يعرض للإصابة بأمراض خطيرة

إلغاء 900 رحلة طيران في أمريكا

أصوات غريبة تكشف عن بركان تحت البحر

كشكول

جامعة القاهرة تحيل رئيس قسم العلاقات بـ"الإعلام" للتحقيق

أستاذ بجامعي: تطبيق "٣٦٥ صحة" يحتاج لتطوير المستشفيات أولاً

جامعة القاهرة: المستشفيات جاهزة لتطبيق "٣٦٥صحة" وننتظر التفاصيل

مدير مستشفيات عين شمس: "٣٦٥ صحة" سيوفر الخدمات الطارئة للمرضى

إسلام سياسي

هل هناك فرق بين صلاة الفجر والصبح؟

تعرف على حكم الدعاء جهرا عند المقابر

غدا.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح مقرا جديدا للجامعة بدمياط

خريجي الأزهر تندد بالتفجير الإرهابي لمسجد في باكستان

مقالات الرأي
ماجد حبته
هذا السلطان.. وهذه السلطنة
د.أحمد الخميسى
الرواية «لايت».. لا صلصة ولا ثوم
بسنت حسن
«الوداع» بنكهة صينية
ماجد حبته
حفتر لم يقع فى الفخ
المزيد

الثقافة

منى سلمان: ارتبطت بوحيد الطويلة في معرض الكتاب

غدًا.. مناقشة «نادي القلق» في المصرية اللبنانية

أحمد يونس يطرح رواية "نادر فودة 5- العين الثالثة" بمعرض الكتاب

اليوم.. يسرى عبدالله يفتتح موسم صالون فتحي إمبابي

صفحتنا ع الفيس بوك