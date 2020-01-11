«خسئتم وخبتم».. الديهي يوجه رسالة قاسية لإعلاميي الإخوان

وجه الإعلامي نشأت الديهي، رسالة قاسية إلى إعلاميي الإخوان الذين شمتوا في إغلاق قناة ten، قبل أشهر مضت.



وقال الديهي، خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبرفضائية "ten"، بعد عودتها: "كان هناك حاقدين وفرحين بتوقفنا، ألهذا الحد نؤلمهم؟ ونوجعهم؟ ما هذه الفرحة الغامرة والعامرة، فرحة غير متصورة من أهل الشر وأهل الضلال والإفك".



وأردف: "أقول لهؤلاء خسئتم وخبتم ورجعنالكم تاني، لن يتوقف الصوت ولا الرسالة، ولو مش موجودين يوجد عشرات غيرنا، مندهش من هذه الشماتة، لكن شماتة هؤلاء بنا، تؤكد لنا أننا نسير على الطريق الصحيح".

