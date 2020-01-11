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توك شو

الديهي يوجه رسالة لجمهوره بعد عودة «Ten»

السبت 11/يناير/2020 - 08:02 م
الديهي
الديهي
أحلام عبدالرحمن
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قال الإعلامي نشأت الديهي، في أولى حلقات برنامجه "بالورقة والقلم" بعد عودته عقب أزمة توقف فضائية "TeN"، إننا عدنا بعد فترة انقطاع للجمهور الحبيب العظيم، وعدنا لملفاتنا وقضايانا ومعاركنا واشتباكاتنا، بعد أن غبنا عن المشاهد لفترة، وهذا أمر صعب وجلل.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت: "ولكن في قلب هذا الألم نخرج بهذه الإضاءات من قلب بطن الحوت، والتي اكتشفنا من خلالها أننا نسير على الطريق القويم السليم، واكتشفنا أن المعركة ليست معركتنا وحدنا".

وأردف: "اكتشفنا أن لنا جمهور ليس في مصر والوطن العربي فقط، وإنما في كل مكان في العالم، جمهور يحترم الكلمة وشرف الكلمة، ويحترم المعركة، اكتشفنا المحبين.. هذه الفترة كشفت لنا الصالح من الطالح، الناس معادن، وهناك ناس من ذهب لا يصدأ وقفوا وسألوا، وشعرنا بتفاعل الناس مع ما يقدم من برامج بهذه القناة".

وتابع: "سمعنا اللي بيقول لنا صوتكم عالي بتزعقوا، وساعات بتسبوا الناس، لكن ما رأيناه خلال فترة التوقف جعلنا إيمان بالله والوطن والجمهور، وأننا كنا على صواب، وسنستمر، صوتنا عالي وسيستمر عالي جدا".

وتوجه بالشكر للجمهور الذي تابعهم خلال توقف القناة، وكان يرسل الرسائل للتساؤل عن موعد رجوعهم، معقبًا: "أننا الآن نشعر بأننا فوق رأسنا جميل للجمهور، وعلينا حق لهذا الوطن، ولا بد أن نكمل، ونحن مستمرون وسوف نكمل المشوار"، متعهدًا للجمهور: "مكملين ومعركتنا مستمرة وليس لدينا سوى الانتصار أو الانتصار".

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