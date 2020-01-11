صدور الجزء الأخير من ثلاثية «قواعد چارتين» لـ عمرو عبد الحميد

أعلن الكاتب عمرو عبد الحميد عن صدور الجزء الأخير من ثلاثية «قواعد چارتين» وهي رواية «أمواج أكما» عن دار عصير الكتب للنشر والتوزيع، ضمن استعداداتها لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ51، التي من المقرر انطلاقها خلال الفترة من 22 يناير الجاري وتستمر حتى 4 فبراير المقبل.



ومن أجواء الرواية نقرأ: «كنتُ أظن أن تغيير القواعد يحتاج إلى القوة وحسب، لكنه لم يكن بهذه السهولة قط! لقد أثر أشراف چارتين أن يموتوا غرقى أسفل أمواج أكما، على أن يتساووا معنا فى حق اكتساب الروح».



«عمرو عبد الحميد».. كاتب مصرى من مواليد محافظة الدقهلية 1987، تخرج فى كلية طب المنصورة لعام 2010، وتخصص بمجال جراحة الأنف والأذن والحنجرة، بدأ كتابة الرواية مع محاولتين روائيتين قصيرتين عام 2008 هما «حسناء القطار»، و«كاسانو».



وفي أكتوبر 2010 صدرت له أولى رواياته الطويلة «أرض زيكولا» عن دار صرح للنشر والتوزيع، قبل أن تُنشر مجددًا مع دار عصير الكتب للنشر والتوزيع فى عام 2015، وفي يناير 2016 صدرت له روايته «أماريتا» وهي الجزء الثانى من «أرض زيكولا»، أما في يناير 2018 صدرت له رواية «قواعد ﭼارتين».