«اسمه وُضع فى مظروفين مُغلقين».. قصة غريبة لاختيار سلطان عمان الجديد

توفي السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، عن عمر يناهز 79 عاماً.



ويسأل الكثيرون حول العالم عن الاسم الملكي للسلطان الجديد فى عُمان الذي سيخلف السلطان قابوس بن سعيد، الذى حكم سلطنة عمان منذ 50 عاماً، وتوفي بعد معركة طويلة مع السرطان، لكن قصة غريبة يبدو أنها خلف اختيار السلطان الجديد قد أشارت لها صحيفة "فورن بوليسي" الأمريكي منذ نحو 3 أعوام مع بداية إعلان مرض السلطان قابوس.



وقد كُتب اسم حاكم سلطنة عمان القادم فى ورقة موضوعة داخل مظروف مختوم ومغلق أمر السلطان قابوس بالاحتفاظ به داخل القصر الملكي مسقط، فيما وضع السلطان أيضاً ظرفاً آخراً في قصر ملكي آخر جنوب مدينة صلالة، يحمل أيضاً اسم السلطان الجديد إذا لم يتم العثور أو فُقد الأول بعد وفاة السلطان قابوس، حسبما ذكرت الصحيفة الأمريكية.



وتشير الرواية الأكثر رواجاً – وفقاً لـ"فورن بوليسي" - إلى أن كل ظرف يحتوي على اسمين مختلفين، وهما خيارا السلطان قابوس الأول والثاني حول الشخص الذي سيخلفه، فيما تقول رواية أخري أن الظرف الأول في قصر مسقط يحتوي على اسم واحد، ويحتوي مغلّف قصر صلالة على اسم آخر.



وحدد السلطان قابوس قبل وفاته خطوات هامة لإعلان السلطان الجديد، والذى يبدو أنه يغير فى التقاليد التى تسير عليها دول منطقة الخليج بأن يكون الملك أو السلطان هو ولي العهد، وقد شدد على اجتماع مجلس مكون من أقارب السلطان قابوس ليختاروا خليفة، وفي حال لم يتفق أعضاء المجلس، خلال مدة لا تزيد عن 3 أيام، على اختيار السلطان الجديد، فسيتم اللجوء آنذاك إلى المظروفين.



وأعلن ديوان البلاط السلطاني في عمان وفاة السلطان قابوس، فجر السبت، وأكد تعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة.