سيناتور جمهورى: سياسة الضغط على إيران فعالة للغاية

قال السيناتور الأمريكي الجمهوري، ليندسي جراهام، إن سياسة الضغط الأقصى على إيران فعالة للغاية، وفق لقناة "العربية" الإخبارية.



وأشار جراهام، إلى أن تغيير إيران سلوكها هو الحل الوحيد للأزمة.



جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه وزير الخارجية الأمريكي، في وقت سابق من اليوم عن فرض واشنطن عقوبات جديدة على إيران، وهي سياسية ودبلوماسية.



ويأتي ذلك بسبب القصف الإيراني على القواعد الأمريكية في العراق، الأربعاء الماضي، ردًا على مقتل قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني الجمعة الماضية بغارة جوية أمريكية بالقرب من مطار بغداد.