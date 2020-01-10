الخارجية الأمريكية تكشف خطواتها المقبلة ضد إيران

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاغوس، إن واشنطن لجأت للقوة مع طهران بعدما فشلت الدبلوماسية، مؤكدة أن الولايات المتحدة لا تريد وسطاء للتعامل مع إيران.



وأوضحت خلال تصريحات لقناة الغد، أن الخطوة المقبلة هي الاستمرار في تنفيذ حملة الضغط القصوى، كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عقوبات مقبلة، وهذه السياسة مستمرة لدى الخارجية الأمريكية.



وتابعت: "الخطوة المقبلة فرض عقوبات قصوى على إيران وعزلها دبلوماسيًا والطلب من الحلفاء الأورربيين ممن لا يزالون ملتزمين بالاتفاق النووي مع إيران بالانسحاب منها، لجبر العالم إيران على التصرف كأمة عادية".



وبشأن الوساطة مع إيران، قالت أورتاغوس: "نحن لا نتحدث معهم بشكل سري، نقول ما نقوله علنيًا، ولا نحتاج لوسطاء للتفاوض مع إيران، يمكننا أن نتفاوض مع إيران إذا غيرت حساباتها، وإذا تصرفت كدولة عادية، لا نطلب تغيير النظام، وإنما على النظام أن يغير من سلوكه".