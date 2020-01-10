عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة (إنفوجراف)

يقدم «الدستور»، في السطور التالية، عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة أمام القانون، طبقا لنص العقوبات بالقانون المصري.



- عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة بدون جريمة تتراوح بالحبس من شهر إلى 3 سنوات.



- عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة بهدف النصب على المواطنين تتراوح بين 3 إلى 7 سنوات وربما تصل إلى 15 سنة في حالة ارتباطها بسلاح ناري بينما تصل للإعدام في حالة القتل.



ونص قانون العقوبات في انتحال الصفة كالآتي:



نصت المادة 155 من قانون العقوبات على: «أنه كل من تداخل فى وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملًا من مقتضات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس».



بينما نصت المادة 156 على: «أن كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة».