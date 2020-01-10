بالخطوات.. طريقة عمل فطيرة بعجينة سائلة (فيديو)

الفطائر تحتوى على نسبة بروتينات عالية، وتتميز بهشاشتها ونعومتها، ويمكنك فى المنزل تجربة عمل فطيرة رائعة بالعجين السائل تحتوى على دقيق وزيت وبعض المكونات الأخرى التى تقدمها الشيف "أم عمار" لـ"الدستور" على النحو التالى:



المكونات

٤ كوب دقيق

كوب حليب دافئ

نص كوب زيت

بيضة

معلقة كبيرة خميرة

معلقة كبيرة سكر

نص معلقة صغيرة ملح

سمسم وحبة البركة



الحشوة

حسب المتوفر لحمة مفرومة أو فراخ أو ميكس جبن



الطريقة

نضع السكر والخميرة والملح على الدقيق ونقلبهم جيدا، ثم نضيف البيضة ثم الزيت ونقلبهم جيدا، ثم نقوم بإضافة كوب اللبن الدافيء ومن الممكن إضافة الماء الدافيء إذا احتاجت العجينة لتصبح سائلة،وحين الانتهاء نتركها جانبا لتخمر.



وعند الاختمار نجهز صينية مدهونة بالزيت من القاع والجوانب، ونقوم بوضع نصف كمية العجين السائل في الصينية، ونفردها في الوعاء، ونراعي أن تكون متساوية

ثم نضع الحشوة عليها، ونفردها على الجزء الأول من العجينة، وحين الانتهاء ننزل بنصف العجينة الأخر ونفردها جيدا ونساوي العجينة جيدا.



نقوم بدهن الوجه بصفار بيضة وعليها معلقة من الحليب، وقليل من الخل، ونخلطهم مع بعض جيدا، ونقوم بدهن وجه الصينية، ونرش عليها السمسم وحبة البركة.



ندخلها على فرن سابق التسخين على درجة حرارة ١٨٠ لمدة نصف ساعة لتأخذ اللون الذهبي.