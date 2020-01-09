ثقافة بنى سويف تناقش «مستقبل العلاقات المصرية الروسية»

نظمت الهيئة العامة لقصورالثقافة، مجموعة من الأنشطة بفرع ثقافة بني سويف، فعقد قصر ثقافة بني سويف محاضرة عن "الفن في شوارعنا" ألقتها الفنانة التشكيلية ريهام أحمد نبيل، تناولت خلالها الجدريات والمظاهر الجمالية، إلي جانب عرض ماسكات للأطفال، كما أعدت مكتبة منشأة عاصم مجلة حائط عن ثورة يناير تضمنت أهداف الثورة والتغيرات التي تمت بعد نجاحها.



عقدت مكتبة الحي الثاني شرق النيل محاضرة عن "مستقبل العلاقات المصرية الروسية"، ألقاها منصور النويري، مدرس لغة عربية، أكد أن العلاقات المصرية الروسية بدأت تعود إلى مجراها الطبيعي وبدأ تواجد السائح الروسي في المناطق السياحية، كما بدأت السياسة الروسية تثق في السياسة المصرية والأمن وحالة الأمان في مصر بدأ يكون لها مردود إيجابي على الوضع الاقتصادي والاستثماري، مما دعا إلى جذب رءوس الأموال الروسية والمستثمرين الروس وكل هذا من شأنه يؤكد أن الإصلاح الاقتصادي قوي، ونحن نمشي في الطريق الصحيح في ظل إصلاح اقتصادي عنيف سيكون له مردود مستقبلي.



أقامت مكتبة دلاص محاضرة بعنوان "كيفية مواجهة الإرهاب" تناولت معنى الإرهاب، وهو كل الأعمال التي بشأنها إثارة الرعب والخوف في النفوس وترويع الأطفال والنساء في منازلهم واستخدام العنف والسلاح لتنفيذ أفكار معينة، كما أوضح أن الإرهاب هو انتهاك لحقوق الإنسان، ويجب علي كل فرد في مجتمعنا مواجهة التحديات التي تواجه البلاد في تحقيق الأمن والأمان للوطن والمواطنين.



نفذ بيت ثقافة أهناسيا الخضراء ورشة حكي عن "كيفية استغلال أوقات الفراغ"، تناولت بعض القصص للإنسان الناجح، وهو من يحسن استغلال الوقت ويعرف كيف يدير وقته وينظمه،ويغتنم أوقات فراغه في أعمالٍ تعود عليه بالنجاح والتقدم فترتفع الروح المعنوية لديه، ويكون النجاح والتقدم حليفه في خطوات حياته، وتتضح صورة الحياة أمام الفرد بكل ما فيها من واجبات وأعمال وترفيه.



أعد بيت ثقافة الفشن أمسية شعرية احتفالًا بميلاد سيدنا عيسي عليه السلام، بحضور عدد من الأدباء والمثقفين والشعراء أعضاء نادي أدب الفشن، تضمنت إلقاء عدة قصائد متنوعة قصيدة "نقوش معلقة" للشاعرة صفاء صلاح الدين، "نظرة غرام" لكريم عبدالوهاب، "حتة كتان، حاول أن تبدو إنسانًا، أبويا قاللي" للشاعر أحمد جلال، "أنا وأنت والحلم والعلم" للشاعر شريف صلاح.