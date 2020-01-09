التصريح بدفن والد إيهاب توفيق

أمرت نيابة مدينة نصر بندب الأدلة الجنائية للوقوف على أسباب حريق فيلا والد الفنان إيهاب توفيق،

كما أمرت النيابة باستخراج تصريح دفن والد الفنان إيهاب توفيق الذي توفي مختنقًا من أثار اشتعال الحريق داخل فيلته بمدينة نصر.



وانتقل فريق من نيابة مدينة نصر لمعاينة حريق فيلا ايهاب توفيق، وكشفت المعاينة الأولية لموقع حريق فيلا المطرب إيهاب توفيق، بحريق كل محتويات الفيلا والتهام الطابق الأول بالكامل، وانتقلت إلى الثاني وتم إخمادها.



وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا من شرطة النجدة باندلاع حريق هائل بفيلا الفنان إيهاب توفيق، الكائنة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء وتم إخماد الحريق، وتبين وفاة رجل مسن هو والد المطرب إيهاب توفيق متأثرًا بالاختناق، ودلت المعاينة الأولية إلى أن حريقًا بأحد الأجهزة الكهربائية السبب وراء اندلاع النيران في الفيلا كما أصيب عدد آخر من العاملين بالأختناق.