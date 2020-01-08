خسوف القمر يؤجل حفل رابح صقر في السعودية

أعلنت الهيئة العامة للترفية تأجيل حفل الفنان السعودي رابح صقر، في "ليالي الأساطير"، والذي كان مقررًا إحياؤه بعد غدٍ الجمعة؛ بسبب خسوف القمر.



ومن المقرر أن يقام الحفل السبت المقبل 11 يناير، على مسرح الفنان محمد عبده.



وأعلن رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن سماء السعودية ومعظم الوطن العربي ستشهد مساء الجمعة خسوف شبة ظل للقمر هو الأول من أربعة هذه السنة، وهو يحدث بعد أسبوعين من كسوف الشمس الحلقي في 26 ديسمبر الماضي وسيستمر 4 ساعات و4 دقائق.