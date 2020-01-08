أحمد موسى: صواريخ إيران صُنعت بأموال أمريكية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن صواريخ إيران لم تصب أي جندي أمريكي ولم يُقتل أحد.



وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأربعاء، أن المرشد الإيراني علي خامنئي ادعى مقتل 80 أمريكيًا في هجوم الصواريخ على القاعدة الأمريكية.



وأوضح أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أكد أنه لا توجد خسائر في جنود أمريكا بالعراق، مشيرا إلى أن الرئيس ترامب أكد أن صواريخ إيران صُنعت بأموال أمريكية من إدارة الرئيس السابق أوباما.

