شعراوي: تطوير الأسواق والمواقف للقضاء على العشوائية

أكد وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، أن الوزارة تعمل على تطوير الأسواق الشعبية، والمواقف بالأقاليم، بهدف الحفاظ على التنسيق الحضاري، وتطوير المحافظات.



وأضاف، شعراوي، على هامش لقاء محافظ الدقهلية، اليوم، الدكتور، أيمن مختار، أن الدولة جادة في القضاءئ على العشوائيات، وتنظيمها بما يمكم من استغلال المحافظات، وظهورها بشكل أكثر حضاري بما يحقق التنميةى المستدامة في كافة المجالات.



وأوضح، أن المحافظين، يعملون ضمن مخططاتهم التنموية على القضاء على العشوائية، بكافة صورها سواء في المواقف، أو الأسواق وفقا لرؤية الدولة وتوجهاتها.



وكان وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، قد التقى، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، صباح اليوم بمقر وزارة التنمية المحلية، لمتابعة عدد من المشروعات على رأسها، مواجهة العشوائية في الأسواق والمواقف.