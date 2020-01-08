إخماد حريق بشقة في العمرانية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق شقة سكنية دون إصابات في منطقة العمرانية.



وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بنطاق قسم شرطة العمرانية.



وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ4 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيرات ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون اصابات.



وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.