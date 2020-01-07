مفيد فوزي: أصلي بسطر واحد.. وأدعو بالستر (فيديو)

قال الإعلامي مفيد فوزي، إننا في مصر نعيش معًا مسلم ومسيحي، والجندي الذي يستشهد لن تستطيع التفرقة إذا كان مسلم أو مسيحي، لأنه في النهاية مصري.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، والمذاع عبر فضائية "النهار": "أنا أحب البابا كيرلس السادس وأذهب إلى كنيسته دائمًا وأصلي بسطر واحد وهو (شفيعي ضع يدك على كتف)، ومعناها راعني واحمني ولا تجعلني أرى شيئًا سيئًا، ولا أعرف أن أقول شيئًا آخر".



وتابع: "سألت البابا تواضروس وقلت له ما قيمة الشفاعة، فقال لي (مهمة للغاية لأن الثقة فيمن تريد أن يشفع لك هي محرك روحي حقيقي لك)، بدون تفصيلات".



وأكد "فوزي" أن أكثر دعوة يرددها لسانه هو كلمة "الستر"، وأن كتبه التي يهديها لأصدقائه يكتب فيها كلمة الستر مفرقة، وكأنه يقول لصديقه أتمنى له الستر بكل ما تعنية الكلمة من معنى ستر "معنوي وصحي ومادي"، وغيرها لأن الستر رزق.