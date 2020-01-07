«ربع مليون رغيف».. كواليس دعم مصر لتركيا في زلزال مرمرة

قال اللواء الدكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إنه في عام 1999 حدث زلزال في مدينة مرمرة التركية، وانهارت المدينة بشكل كامل، موضحا أن تركيا طلبت من مصر إعانة في ذلك التوقيت، واستجابت مصر وأرسلت أكبر بعثة طبية إلى هناك.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن مصر أرسلت مستشفى ميداني متكامل مكون من 150 سريرا، و3 غرف عمليات وأجهزة إفاقة ومولدات كهرباء وأجهزة أشعة، وتم إنشاء معسكر إيواء.



وواصل أن مصر أرسلت آنذاك مخبز ميداني كان ينتج يوميا ربع مليون رغيف، وكانت طوابير العيش آنذاك بالمدينة يصل دولها إلى 500 متر.



واستطرد أن فرق الإنقاذ المصرية، كانت "شايلة المدينة كلها في وقت الزلزال".

