المحجوب: تقدم الجيش الليبي نحو مصراتة أربك حسابات الميليشيات

قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية، إن التقدم نحو سرت كان سريعا وخاطفا، لافتا إلى أنه تم القبض على كتيبة كاملة من ميليشيات الوفاق؛ حيث قامت بتسليم نفسها بكامل تسلحها وأفرادها ثم تقدم الجيش قوة أخرى إلى معسكر السعدي وبوابة الـ 20، كما قامت الضفادع البشرية بالسيطرة على الميناء ثم تمت السيطرة على القاعدة الجوية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن الجيش الليبي يتقدم على جميع المحاور في سرت، مشيرًا إلى أن الميليشيات تحاول إرباك المشهد بتمرير معلومات خاطئة عن تقدم الجيش لمنطقة "سرت".



وأكد "المحجوب" أن أهالي سرت انتفضوا ضد "المرتزقة"، واستقبلوا الجيش الليبي بـ"الزغاريد".



ولفت إلى أن تقدم الجيش الليبي نحو مصراتة أربك حسابات الميليشيات المسلحة والإرهابيين، موضحًا أن السيطرة على مصراتة يعني السيطرة على طرابلس.

