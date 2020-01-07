الباز: الطابور الخامس أخطر على مصر من أي عدو (فيديو)

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن الأزمة الكبرى التي تواجه مصر هي وجود طابور خامس من جماعة الإخوان بين صفوف أبنائها.



وأضاف الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن مصر أزالت حكم الإخوان في 30 يونيو، ولكن جماعة الإخوان ما زالت باقية، وأتباع الجماعة ما زالوا موجودين في مصر ويعيشون بين أبنائها.



واستكمل: "أحذر من الإخوان الذين يعيشون بيننا في مصر، فهم أخطر على البلد من أي عدو"، موضحا أن هذا الفصيل يعيش بيننا، وينتظر أي لحظة للانقضاض مرة أخرى على الدولة المصرية.



وواصل الباز، أنه يجب التعامل بلا رحمة مع أي شخص يضر الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن البعض قد يستنكر سجن من يحاولون زعزعة استقرار الدولة المصرية بما ينشره أو يقوله، مضيفا: "طيب ما يدخلوا السجن طالما أنهم يسعون لتدمير الدولة".

