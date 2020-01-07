ردًا على غزو تركيا لليبيا.. الرئيس التونسي يرفض «التحالفات الخارجية»

أكد طارق بالطيب المكلف بتسيير الديوان الرئاسي، اليوم الثلاثاء، أنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لم يطلب من تونس استغلال المجالين الجوي والبحري التونسيين خلال عملياته المرتقبة في ليبيا، وذلك وفقا لموقع "موزاييك" التونسي.



وشدد "الطيب" على أن الرئيس التونسي قيس سعيد متمسك بسيادة الدولة التونسية، ويحرص على عدم إقحام تونس في تحالفات خارجية.



واعتبر أن الشائعات التي تحدّثت عما يتداول عن سماح الرئيس التونسي لتركيا إرسال قوّاتها إلى ليبيا مرورا بتونس مجرد شائعات ولا أساس لها من الصحّة.



فيما نفت رئاسة الجمهورية التونسية، السماح لتركيا باستغلال المجال الجوي والبحري للبلاد في العدوان التركي على ليبيا الذي أعلن عنه الرئيس التركي رجب أردوغان.



وأجرى أردوغان في وقت سابق زيارة إلى تونس التقى خلالها قيس سعيد، وأكد توافق موقفهما في ليبيا ودعم حكومة الوفاق برئاسة السراج إلا أن الرئيس التونسي أصدر بيانا كذب ما قاله أردوغان بشأن موقفهما في ليبيا.